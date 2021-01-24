شكرا لقرائتكم خبر تنفيذ 50 مشروعا تعليميا ومدرسيا بصبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الإدارة أن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها 22 مشروعا مدرسيا وتعليميا بقيمة إجمالية بلغت 345 مليون ريال، بينما بلغت المشروعات التي شملها التأهيل والترميم والصيانة 28 مشروعا تم تسليمها مع بداية الفصل الدراسي الأول بتكلفة إجمالية 107 ملايين ريال.وبينت الإدارة أنه جرى توقيع 15 عقدا لتأهيل وترميم وصيانة مبان مدرسية ومبنى إدارة المشاريع والصيانة، وإنشاء مستودعات لمكتبي التعليم بمحافظتي ضمد والريث، وتركيب نجيلة صناعية لعدد من الملاعب، ومظلات وسواتر لعدد من المدارس، وأسوار وغيرها بتكلفة تجاوزت 17 مليون ريال.
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