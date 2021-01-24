تطبيق اختبارات شاغلي الوظائف التعليمية للمرة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان أمس، اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية المنعقدة للمرة الأولى في المملكة، بمقر الاختبارات في جامعة الملك سعود بالرياض.

وأوضح زمان أن اختبارات الرخص المهنية للمعلمين تعد وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة، وتعد إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

وجرى إعداد الاختبار لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

وبين أن الهدف من تطبيق هذه الاختبارات هو الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة وتماشيا مع رؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، وتمثل نقطة مهمة في تاريخ التعليم في المملكة، وفي دعم وظيفة المعلم وتحولها إلى مهنة احترافية، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت التجهيزات اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتطبيق الاختبارات التي تعقد في المقرات الموزعة على مدن ومحافظات المملكة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المتقدمين للاختبار بالتعاون مع وزارتي التعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف بأن التخصصات المشمولة في الاختبارات التخصصية للرخصة المهنية رُوعي في بناء معاييرها المهنية التخصصية، والاختبارات المناسبة لمستوى التأهيل للذين يحملون المؤهل الأدنى من الجامعي، أو الحاصلين على مؤهل كليات المعلمين والمعلمات، وهي تختلف عن مستوى الاختبارات للحاصلين على مؤهل جامعي (بكالوريوس) فما فوق.