شكرا لمتابعة خبر عن مشروع البحر الأحمر يخطط لجذب 300 ألف سائح سنوياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس التنفيذي للمشروع السياحي، الذي تنفذه شركة البحر ‏الأحمر للتطوير، جون باجانو، أن المشروع يخطط لافتتاح 16 ‏فندقًا بحلول نهاية 2023، مبينا أن عدد الفنادق يزيد بواقع اثنين عن المخطط المبدئي في ‏المرحلة الأولى

وتوقع جون باجانو انتعاشًا سريعًا في السياحة العالمية فور ‏انحسار جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن المشروع يهدف ‏لجذب 300 ألف سائحا سنويا خلال المرحلة الأولى، عقب انحسار جائحة كوفيد-19‏‎.‎

يذكر أن المشروع المملوك لصندوق الاستثمارات العامة يهدف لتطوير ‏منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر الذي ‏تحوطه الشعاب المرجانية، ما يمكن السياح من ممارسة رياضة ‏الغوص وزيارة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية‎.