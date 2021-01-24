شكرا لمتابعة خبر عن مشروع البحر الأحمر يخطط لجذب 300 ألف سائح سنوياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال الرئيس التنفيذي للمشروع السياحي، الذي تنفذه شركة البحر الأحمر للتطوير، جون باجانو، أن المشروع يخطط لافتتاح 16 فندقًا بحلول نهاية 2023، مبينا أن عدد الفنادق يزيد بواقع اثنين عن المخطط المبدئي في المرحلة الأولى
وتوقع جون باجانو انتعاشًا سريعًا في السياحة العالمية فور انحسار جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن المشروع يهدف لجذب 300 ألف سائحا سنويا خلال المرحلة الأولى، عقب انحسار جائحة كوفيد-19.
يذكر أن المشروع المملوك لصندوق الاستثمارات العامة يهدف لتطوير منتجعات فاخرة على 50 جزيرة قبالة ساحل البحر الأحمر الذي تحوطه الشعاب المرجانية، ما يمكن السياح من ممارسة رياضة الغوص وزيارة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.