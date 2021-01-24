شكرا لمتابعة خبر عن إجراء عاجل من " الداخلية " تجاه بعض مشاهير السوشيال ميديا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، إنه تم ضبط مخالفات على بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، الذين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا ومن ضمنها عدم ارتداء الكمامات أو التقيد بمسافات التباعد.

وأضاف طلال الشلهوب، أن تراخي البعض في التقيد بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، أدى إلى ارتفاع الإصابات في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن مجموع المخالفات التي تم إيقاعها لمخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 84.807 مخالفات في كل مناطق المملكة، مبينا أن رجال الأمن موجودون؛ لرصد أي مخالفة للإجراءات الوقائية.