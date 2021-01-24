شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن برامج تهدف لتوظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اجتمعت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى اليوم الأحد، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام (1441/1440هـ)، وذلك برئاسة عضو المجلس عطا السبيتي، وبمشاركة نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبد الله أبوثنين ونائب الوزير لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي.

وناقش الاجتماع معدل مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث أوضح المسؤولون أنه مستمر بالتزايد منذ عام 2018م إلى الربع الثاني من عام 2020م وهو ما يدل على ارتفاع في نسبة دخول المرأةِ إلى سوق العمل والمساهمة اقتصاديًا، فضلا عن التطرق إلى المبادرات التي تهدف إلى رفع ترتيب المملكة على الصعيد الدولي

وجرى استعراض التوطين إجمالاً، وتوطين المهن تحديدًا والوظائف العالية الأهمية في القطاع الخاص، حيث كشف مسؤولو الوزارة في ردهم على أسئلة اللجنة عن تدشين وإطلاق "برنامج توطين"؛ الذي يستهدف توظيف 115 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات توقع مع الشركات الكبرى.