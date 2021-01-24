شكرا لمتابعة خبر عن مصير قائد المركبة التي تساقطت منها أحجار كبيرة على طرق جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، من القبض على قائد مركبة بجدة؛ إثر تساقط أحجار بأحجام كبيرة على امتداد الطريق.

وأوضحت إدارة المرور، أنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكانت إدارة المرور، من القبض على قائد مركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم في حي الجامعة في جدة.

يذكر أن صاحب المركبة صدم سيارة أحد الشباب من أصحاب الهمم عند عودته إلى منزله مساء الخميس، وهرب دون الاهتمام به أو الاطمئنان عليه بجدة في حي الجامعة، ونرجو من إدارة المرور التحري عنه وتطبيق النظام بحقه.