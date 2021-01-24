شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: يحتاج الشخص لأسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية للوصول للمناعة العالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن المناعة لا تتكون بشكل مباشر بعد أخذ لقاح كورونا

وأكد في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم (الأحد) أن الجسم يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لحصوله على المناعة بعد الجرعة الثانية، مشيرا إلى أن أكثر من 391 ألف شخص حصل حتى الآن على اللقاح، وتجاوز الفحوصات المخبرية 12 مليوناً.

وأضاف أن الإصابة بالفيروس واردة بعد اللقاح ، والسبب لأن حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعة.