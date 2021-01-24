شكرا لمتابعة خبر عن ‏متحدث الصحة: فيروس كورونا لازال موجودًا ونشطًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن فيروس كورونا لازال موجودًا ونشطًا، لافتا:" العالم أمام مزيد من الإجراءات ".

وأوضح محمد العبدالعالي:" نلاحظ زيادة في إصابات كورونا في المملكة، ولازال تحت السيطرة "، مشيرا:" لازالت الدراسات مستمرة حول إمكانية أخذ المرأة الحامل لقاح كورونا ".

ولفت:" أفضل وسيلة لعدم انتقال العدوى هو ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي "، مؤكدا أن جميع الخدمات الصحية متوفرة للجميع.

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وتابع:" تذكروا، المجتمع بحاجة للمناعة حتى نتجاوز الجائحة "، مبينا:" ‏من لديه موعد لأخذ جرعة ثانية للقاح كورونا يحضر، وإن كان هناك تغير سوف يتم الإبلاغ بذلك ".