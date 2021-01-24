شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 211 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 357,939 حالة، فضلًا عن تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6352 حالة تعافي.

وأوضح متحدث الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ ٨٢ إصابة.