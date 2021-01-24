شكرا لمتابعة خبر عن الإجراء المطلوب عند ظهور رسالة "لديك رقم هوية جديد" على أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأحد الإجراء المطلوب عند ظهور رسالة للمستفيد بنص " لديك رقم هوية جديد " .
وأكدت " أبشر أنه في هذه الحالة يجب تزويد المنصة بما يلي :
- الإسم الثلاثي .
- رقم الهوية الخاص بالمستخدم .
- رقم للتواصل معه وذلك في رسالة خاصة.
وكانت منصة " أبشر " قد أوضحت قبل أيام طريقة حل مشكلة رسالة «عدم توفر الخدمة»، التي تظهر لبعض المستفيدين.
إقرأ أيضاً :