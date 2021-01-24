شكرا لمتابعة خبر عن الإجراء المطلوب عند ظهور رسالة "لديك رقم هوية جديد" على أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأحد الإجراء المطلوب عند ظهور رسالة للمستفيد بنص " لديك رقم هوية جديد " .

وأكدت " أبشر أنه في هذه الحالة يجب تزويد المنصة بما يلي :

- الإسم الثلاثي .

- رقم الهوية الخاص بالمستخدم .

- رقم للتواصل معه وذلك في رسالة خاصة.

وكانت منصة " أبشر " قد أوضحت قبل أيام طريقة حل مشكلة رسالة «عدم توفر الخدمة»، التي تظهر لبعض المستفيدين.

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