شكرا لمتابعة خبر عن "وش وظيفتك بالعايله" وسم يتصدر الترند بوظائف طريفة بين أفراد الأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تصدر هاشتاج " وش وظيفتك بالعيلة "، موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، اليوم الأحد، بوظائف طريفة داخل أفراد الأسرة.

وتفاعل نشطاء " تويتر " مع الهاشتاج حيث قال أحدهم إنه" الصراف الآلي ومنسق الطلعات داخل عائلته ".

وقال آخر : " وظيفتي أغير الأجواء إلى اجواء مضحكة"، وأضاف آخر " أنا المسكين اللي كل التهم عليه ويتسطر من كل جهه الشكوى لله".

وجاءت من ضمن الوظائف الطريفة أيضا: " نقل الأخبار العاجلة، وسرقة سماعات وشواحن، راعي البقالة، سائق الأسرة، العريف السري في غياب الأم، جليس أطفال ".