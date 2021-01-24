شكرا لمتابعة خبر عن "وش وظيفتك بالعايله" وسم يتصدر الترند بوظائف طريفة بين أفراد الأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تصدر هاشتاج " وش وظيفتك بالعيلة "، موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، اليوم الأحد، بوظائف طريفة داخل أفراد الأسرة.
وتفاعل نشطاء " تويتر " مع الهاشتاج حيث قال أحدهم إنه" الصراف الآلي ومنسق الطلعات داخل عائلته ".
وقال آخر : " وظيفتي أغير الأجواء إلى اجواء مضحكة"، وأضاف آخر " أنا المسكين اللي كل التهم عليه ويتسطر من كل جهه الشكوى لله".
وجاءت من ضمن الوظائف الطريفة أيضا: " نقل الأخبار العاجلة، وسرقة سماعات وشواحن، راعي البقالة، سائق الأسرة، العريف السري في غياب الأم، جليس أطفال ".