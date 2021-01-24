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"وش وظيفتك بالعايله" وسم يتصدر الترند بوظائف طريفة بين أفراد الأسرة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تصدر هاشتاج " وش وظيفتك بالعيلة "، موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، اليوم الأحد، بوظائف طريفة داخل أفراد الأسرة.

وتفاعل نشطاء " تويتر " مع الهاشتاج حيث قال أحدهم إنه" الصراف الآلي ومنسق الطلعات داخل عائلته ".

وقال آخر : " وظيفتي أغير الأجواء إلى اجواء مضحكة"، وأضاف آخر " أنا المسكين اللي كل التهم عليه ويتسطر من كل جهه الشكوى لله".

وجاءت من ضمن الوظائف الطريفة أيضا: " نقل الأخبار العاجلة، وسرقة سماعات وشواحن، راعي البقالة، سائق الأسرة، العريف السري في غياب الأم، جليس أطفال ".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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