شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة تعلن موعد تعامد القمر على الكعبة المشرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الأحد، عن موعد تعامد القمر البدر على الكعبة المشرفة.

وذكرت الجمعية أن سماء مكة المكرمة ستشهد الخميس القادم تعامد القمر البدر على الكعبة المشرفة عند الساعة 12:43:34 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية ( 09:43:34 مساء غرينتش).

وأضافت : أنه سيكون على ارتفاع (89.57.46 درجة) وقرصة مضاء بالكامل بنسبة (99.9 %) وعلى مسافة 381.125 وهو التعامد الأول هذا العام 2021.