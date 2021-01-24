شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وكيل وزارة الصحة يكشف أهم المعلومات عن اللقاح ونهاية الفيروس بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور هاني جوخدار، وكيل وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، أنه سيتم افتتاح مراكز اللقاح في جميع مديريات الشؤون الصحية بالمملكة قريبًا، كما سيكون التوسع خارج مراكز اللقاحات ليشمل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن شركة فايزر أعلنت أنها ستضاعف خطوط الإنتاج لذلك سيتم تأجيل توريد الجرعات الجديدة لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع، وفي انتظار وصول لقاحات أخرى إلى المملكة وتسجيلها.

وأكد "جوخدار" على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حتى بعد أخذ اللقاح، لأن تطعيم نسبة معينة من الناس لا يعني حماية المجتمع، وما زال لدينا وقت طويل قد يمتد إلى 6 أشهر في تطبيق الاحترازات إلى نهاية الربع الثالث بتجاوز النسبة المطلوبة للمناعة المجتمعية.

وأشار إلى سعي الوزارة بدعم حكومة المملكة بتشديد الإجراءات الاحترازية للقضاء على الفيروس، ولكن موعد انتهائه في علم الغيب، مضيفًا أننا حتى الآن في الموجة الأولى فقط عكس كثير من الدول.