شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشارة تعليم: التعليم التقليدي لن يعود حتى ولو فُتحت المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت مستشارة في مجال التعليم والتطوير، سارة زيدي، إن دراسة صادرة عن منظمة التنمية والاقتصاد أكدت أن المعلمين في المملكة أكثر مرونة في التعامل مع التقنية واستجابة للتغير خلال جائحة كورونا ، مقارنة بباقي الدول التي شملتها الدراسة.

وتوقعت، خلال مداخلة لها في برنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية، أن التعليم التقليدي لن يعود كما كان في السابق حتى ولو فتحت المدارس أبوابها وعاد الطلاب والمعلمين للدوام المعتاد قبل جائحة كورونا.

كما توقعت أن يتم الاعتماد أكثر على بيانات الطلاب، وأن يتم التعامل بشكل احترافي مع مصادر التعليمية، وتوفير محتوى مخصص للطلاب.