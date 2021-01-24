تفويج أكثر من 7 ملايين معتمر ومُصَلٍّ منذ عودة العمرة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفويج أكثر من 7 ملايين ونصف المليون معتمر ومُصلٍّ منذ عودة العمرة والصلاة.

وكشفت رئاسة شؤون الحرمين، عن أعداد المعتمرين التي بلغت «1.934.000» معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين «5.480.000» مُصَلٍّ، من تاريخ 17 - 2- 1442هـ الموافق 4- 10 2020م، حتى تاريخ 10 -6- 1442هـ الموافق 23 - 1 – 2021.

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