اخبار السعوديه

تفويج أكثر من 7 ملايين معتمر ومُصَلٍّ منذ عودة العمرة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفويج أكثر من 7 ملايين ونصف المليون معتمر ومُصلٍّ منذ عودة العمرة والصلاة.

وكشفت رئاسة شؤون الحرمين، عن أعداد المعتمرين التي بلغت «1.934.000» معتمر، بينما بلغ إجمالي عدد المُصلين «5.480.000» مُصَلٍّ، من تاريخ 17 - 2- 1442هـ الموافق 4- 10 2020م، حتى تاريخ 10 -6- 1442هـ الموافق 23 - 1 – 2021.

اقرأ أيضًا:

«شؤون الحرمين»: تفويج أكثر من 5.5 مليون معتمر ومصلٍ خلال 3 أشهر

«شؤون الحرمين» تفتح باب التسجيل لطلبات التوظيف الموسمي والشهري

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا