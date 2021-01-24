«الصحة» تبدأ تفعيل خدمة العيادات عن بُعد

بدأت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تفعيل خدمة العيادات عن بُعد، «منصة تربط المريض بالطبيب»، عن طريق منصتي «أناة» و«صحتي»؛ وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد، على الرغم من البعد الجغرافي، وتقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والذي سيسهم في الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر: «حرصًا على تيسير الخدمات للمستفيدين، بدأ تفعيل خدمة العيادات عن بعد، الآن إنجاز موعدك بسهولة ويُسر.. موعدك من مكانك».

وللاطلاع على العيادات المتوفرة فيها الخدمة

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