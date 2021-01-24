صحة مكة وقنصل باكستان يناقشان شؤون العمرة والحج للعام الجاري

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، بمكتبه بالمديرية العامة للشؤون الصحية، قنصل ومدير عام مكتب شؤون حجاج جمهورية باكستان لدى المملكة العربية السعودية السيد أبرار أحمد مرزا، وعددًا من مسؤولي الجانبين؛ لمناقشة شؤون الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ وللاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمعتمرين الباكستانيين.

وذكرت صحة مكة المكرمة بأنه جرت مناقشة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى من المعتمرين الباكستانيين؛ حيث أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بأن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا بالغًا لصحة الإنسان سواء كان مقيمًا على أرضها أو زائرًا، مؤكدًا حرص وزارة الصحة متمثلة في صحة مكة المكرمة بتقديم أجود الخدمات والرعاية الصحية للمعتمرين والزوار.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أنه جرى خلال الجلسة مناقشة أنواع الخدمات الطبية التي تقدَّم للمرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والإجراءات المعمول بها للتعامل مع جائحة كورونا المستجد كوفيد19 على مستوى المرضى المصابين بالوباء والإجراءات الوقائية والاحترازية المتَّبَعة في المنشآت الصحية.

مقدّرًا جهود جمهورية الباكستان بإلتزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية وحرصهم على فحص المعتمرين قبل وصولهم للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.