بالصور.. أمانة جدة تزيل 60 عقارًا آيلًا للسقوط

أزالت أمانة جدة، العديد من العقارات الآيلة لسقوط، ضمن أملاك وقف «العين العزيزية».

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، قالت الأمانة، اليوم الأحد، إنه تمت إزالة 60 عقارًا آيلًا للسقوط بحي مدائن الفهد؛ ضمن أملاك وقف العين العزيزية.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أزالت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة –ممثلةً في البلديات الفرعية والضواحي عددًا من التعديات على الأراضي الحكومية قُدِّرت مساحاتها الإجمالية بـ650.000 متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وحظائر أغنام وسواتر ترابية في مواقع عدة وبمساحات مختلفة.

وبيَّنت الأمانة أنه تم رصد تعديات ضمن نطاق بلدية الفريش بمنطقة فرع الردادي والجفر بمساحة 450.000 متر مربع، وتعديات في نطاق بلدية العوالي بمنطقة الضميرية بمساحة 200.000 متر مربع، وتعديات ضمن نطاق بلدية أبيار الماشي بمنطقة العذبة وشناصير بمساحة 12.000 متر مربع. أما في بلدية المندسة فقد تمَّت إزالة تعدٍّ على أرض حكومية بمساحة 2500 متر مربع.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أنها ستُواصل ملاحقتها المعتدين على الأراضي الحكومية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، مُهيبةً بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده في أي موقع؛ وذلك عبر مركز العمليات الموحد «940» أو عبر تطبيق «بلدي 940» المتوافر بمتاجر الأجهزة الذكية.

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