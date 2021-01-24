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الداخلية: ضبط بعض مشاهير مواقع التواصل مخالفين للإجراءات الاحترازية

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الرياض - محمد عبدالله - رصدتها بعد نشرها في حساباتهم

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، ضبط مخالفات على بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، الذين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، ومن ضمنها عدم ارتداء الكمامات أو التقيد بمسافات التباعد، وذلك بعد رصد هذه المخالفات خلال نشرها في حساباتهم.

وخلال المؤتمر الصحفي  الذي عقد اليوم لاستعراض مستجدات ، قال المتحدث: إن تراخي البعض في التقيد بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، أدى إلى ارتفاع الإصابات في الفترة الماضية.

وأكد المتحدث أن مجموع المخالفات التي تم إيقاعها لمخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 84.807 مخالفات في كل مناطق ، مشيرًا إلى أن رجال الأمن موجودون؛ لرصد أي مخالفة للإجراءات الوقائية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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