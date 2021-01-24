الداخلية: ضبط بعض مشاهير مواقع التواصل مخالفين للإجراءات الاحترازية

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، ضبط مخالفات على بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، الذين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، ومن ضمنها عدم ارتداء الكمامات أو التقيد بمسافات التباعد، وذلك بعد رصد هذه المخالفات خلال نشرها في حساباتهم.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لاستعراض مستجدات كورونا، قال المتحدث: إن تراخي البعض في التقيد بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، أدى إلى ارتفاع الإصابات في الفترة الماضية.

وأكد المتحدث أن مجموع المخالفات التي تم إيقاعها لمخالفات الإجراءات الاحترازية بلغت 84.807 مخالفات في كل مناطق السعودية، مشيرًا إلى أن رجال الأمن موجودون؛ لرصد أي مخالفة للإجراءات الوقائية.

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