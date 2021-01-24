السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص ابتز فتاة وإحالته للنيابة العامة



الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يبتز فتاة ويهددها بإساءة السمعة، فقد تم القبض عليه، وفقاً لما ورد للأجهزة الأمنية من بلاغات، وإيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

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19:14ت م

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