السعودية اليوم / الصحة العالمية تزود الأردن بـ 300 جهاز لوحي



عمّان 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

قدمت منظمة الصحة العالمية اليوم لوزارة الصحة الأردنية 300 جهاز لوحي، لدعم جمع البيانات ضمن نظام البيانات الإلكتروني الوطني الأردني للتطعيم ضد

وقالت المنظمة في بيان، ان الدعم جاء بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية.

// انتهى //

18:44ت م

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عمّان 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسقدمت منظمة الصحة العالمية اليوم لوزارة الصحة الأردنية 300 جهاز لوحي، لدعم جمع البيانات ضمن نظام البيانات الإلكتروني الوطني الأردني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وقالت المنظمة في بيان، ان الدعم جاء بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية.// انتهى //18:44ت م0125

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