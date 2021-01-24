السعودية اليوم / فلسطين تسجل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 533 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة الانظر إلى وجود 81 مريضا ، بينهم 71 مصابا في غرف العناية المركزة، منهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

// انتهى //

18:34ت م

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رام الله 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية 533 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و11 وفاة، و740 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة الانظر إلى وجود 81 مريضا ، بينهم 71 مصابا في غرف العناية المركزة، منهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //18:34ت م0121

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