السعودية اليوم / السودان تسجل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 251 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم إلى ارتفاع العدد التراكمي منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 24369 حالة، متضمنة 1713 حالة وفاة، وتعافي 18667 حالة.

// انتهى //

18:08ت م

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الخرطوم 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19- ووفاة 6 أشخاص وتعافي 55 حالة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم إلى ارتفاع العدد التراكمي منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 24369 حالة، متضمنة 1713 حالة وفاة، وتعافي 18667 حالة.// انتهى //18:08ت م0115

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