شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة مكة" تناقش مع قنصل باكستان شؤون العمرة وموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أستقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، بمكتبه بالمديرية العامة للشؤون الصحية، قنصل ومدير عام مكتب شؤون حجاج جمهورية باكستان لدى المملكة أبرار أحمد مرزا، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين؛ لمناقشة شؤون الحج لهذا العام ١٤٤٢هـ وللاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمعتمرين الباكستانيين.

وذكرت صحة مكة المكرمة بأنه جرى مناقشة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمرضى من المعتمرين الباكستانيين، حيث أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير بأن المملكة تولي اهتمام بالغ لصحة الإنسان سواً كان مقيم على أرضها أو زائر، مؤكداً حرص وزارة الصحة متمثلة في صحة مكة المكرمة بتقديم أجود الخدمات والرعاية الصحية للمعتمرين والزوار.

من جهته قال المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أنه جرى خلال الجلسة مناقشة أنواع الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والإجراءات المعمول بها للتعامل مع جائحة كورونا المستجد كوفيد19 على مستوى المرضى المصابين بالوباء والإجراءات الوقائية والإحترازية المتبعة في المنشآت الصحية.

مقدراً جهود جمهورية الباكستان بإلتزامهم بالإجراءات الوقائية والإحترازية وحرصهم على فحص المعتمرين قبل وصولهم للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.