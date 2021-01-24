شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 1.446 لغما حوثيا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
وجرى هذا الأسبوع نزع 90 ذخيرة غير متفجرة في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، ونزع 11 لغما مضادا للدبابات و85 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مدينة خب الشعف بمحافظة الجوف، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة بمدينة الخوخة في محافظة الحديدة، ونزع 104 ذخائر غير متفجرة في محافظة مأرب.
كما تم نزع 20 ذخيرة غير متفجرة في مدينة عين بمحافظة شبوة، ونزع 142 ذخيرة غير متفجرة و 4 ألغام مضادة للدبابات و لغم مضاد للأفراد في مدينة عتق بشبوة، ونزع 7 ذخائر غير متفجرة و3 ألغام مضادة للأفراد في مدينة الوازعية بمحافظة تعز، ونزع ذخيرتين غير متفجرتين و 15 لغما مضادة للدبابات في مدينة المخا بتعز، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد ولغمين مضادين للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة في مدينة موزع بمحافظة تعز، ونزع لغم مضاد للأفراد و68 لغما مضادا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مدينة ذباب بتعز، فيما قام فريق المهام الخاصة بنزع 74 لغماً مضاداً للدبابات و793 ذخيرة غير متفجرة، لتبلغ المساحة المطهرة خلال هذا الأسبوع 344.255 مترا مربعا.
يأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية.