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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24
فيديو.. مبتز الفتاة على مواقع التواصل بقبضة شرطة الرياض
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت شرطة الرياض من القبض على شخص ابتز فتاة عبر مواقع التواصل وهددها بإساءة السمعة وإحالته للنيابة العامة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يبتز فتاة ويهددها بإساءة السمعة، فقد تم القبض عليه، وفقاً لما ورد للأجهزة الأمنية من بلاغات، وإيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.