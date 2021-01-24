إنشاء حساب gmail بسهولة دون رقم هاتف  

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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عند إنشاء حساب جيميل Gmail جديد، سيطلب منك قوقل عادةً التحقق من رقم الهاتف، وهي خطوة إلزامية، وقد يرغب البعض في عدم إتاحة مثل هذه المعلومة الشخصية لذلك إليك طريقة لإنشاء حساب دون استخدام رقمك، بحسب موقع cyclonis التكنولوجي.

كيفية إنشاء حساب Gmail دون رقم هاتف

1- تطبيق جيميل

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إنشاء حساب Gmail دون التحقق من الهاتف، واحدة من أبسط الطرق للقيام بذلك هي من خلال تطبيق Gmail نفسه؛ لأنه بغض النظر عن كيفية تسجيلك، يمكنك رفض إعطاء رقم هاتف للتحقق.

وإذا كان لديك جهاز أندرويد أو أيفون، فيمكنك إنشاء حساب جيميل جديد من تطبيق الإعدادات، وستؤدي هذه الطريقة إلى تجاوز إدخال رقم هاتفك، وإليك ما عليك القيام به:

افتح تطبيق الإعدادات Settings من قائمة التطبيق.

حدد موقع الحسابات Accounts أو السحابات Clouds بناءً على إصدار نظامك.

اختر إضافة حساب Add Account الموجود في أسفل القائمة.

حدد قوقل Google من القائمة، ثم اضغط على خيار إنشاء حساب Create account.

أدخل اسمك الأول والأخير، ثم اضغط على زر التالي Next.

أدخل تاريخ الميلاد والنوع واضغط على التالي Next.

حدد عنوان Gmail جديدًا أو أدخل العنوان الخاص بك.

ادخل رقمك السري.

سوف يسألك قوقل عما إذا كنت تريد إضافة رقم هاتف، اضغط على تخطي لتجاوز هذه الخطوة ثم اقبل شروط الخدمة.

2- حيلة العمر والسن

وهناك طريقة بديلة وهي كتابة أن عمرك 15 عامًا، وبهذه الطريقة سيعتقد جيميل أنه ليس لديك رقم هاتف بعد، لكن هناك ملاحظة يجب الانتباه إليها، وهو أنه عند تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز آخر سيطلب منك التطبيق رقم هاتفك للتحقق، ولتجنب هذه المشكلة، أضف بريدًا إلكترونيًا آخر للتحقق، بديلًا عن رقم الهاتف، ولا تنس إضافة سن 15 عامًا.

وبهذا فإنه عند تسجيل الدخول من جهاز آخر، سيتم إرسال رسالة التحقق إلى البريد الإلكتروني الثاني بدلًا من رقم الهاتف.

3- استخدم رقمًا مزيفًا

خيار آخر هو استخدام رقم وهمي، وهذه خدمة عبر الإنترنت تتيحها بعض المواقع، ويمكنك استخدامها بدلًا من الأرقام الخاصة بك، وإذا اخترت هذا الخيار، فسيرسل جيميل رسالة التحقق إلى الموقع الإلكتروني بحيث تقرأ الرمز وتقوم بإدخاله، لكن عليك الانتباه إلى أنه لن يمكنك استخدام الرقم عدة مرات، لذلك، إذا قمت بتعيينه ليكون خيار الاسترداد الوحيد، فقد تفقد حساب بريدك الإلكتروني بشكل دائم إذا فقدت كلمة مرورك.

وبذلك يكون هناك مجموعة متنوعة من الخيارات لاستكشافها، لكن ضع في اعتبارك أن قوقل يطلب رقم هاتفك لسبب ما، بحيث إذا حدث شيء ما تسبب في فقد الوصول إلى حسابك تتمكن من استعادته برقم هاتفك الحقيقي المرتبط بالحساب، بحسب موقع cyclonis التكنولوجي.



