الصحة تفعل خدمة العيادات عن بعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن تفعيل خدمة العيادات عن بعد؛ وذلك حرصًا على تيسير الخدمات للمستفيدين وتسهيل حصولهم على الرعاية المطلوبة.

ما هي خدمة العيادات عن بعد ؟

وقالت الوزارة إن خدمة العيادات الطبية عن بعد منصة تربط المريض بالطبيب عن طريق منصتي (أناة) و(صحتي)؛ وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد، على الرغم من البعد الجغرافي، وتقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والذي سيسهم في الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.

دليل العيادات الطبية عن بعد

وقالت الوزارة إنه لمعرفة عناوين العيادات الطبية التي تقدم خدمة التطبيب عن بعد يمكن الدخول على الموقع التالي: (https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/Medical-clinics.aspx).

التطبيب عن بُعد