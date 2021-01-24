المتحدث الأمني : أبلغوا فورًا عن التجمعات المخالفة على الرقم 999

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جدد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية على أهمية الابتعاد عن التجمعات المخالفة أو تلك التي لا تطبق الإجراءات الاحترازية حاثًا الجميع على الإبلاغ عن هذه التجمعات فورًا.

تفادي التجمعات المخالفة

وقال المتحدث الأمني اليوم خلال المؤتمر الصحفي المشترك : إنّ من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعًا مخالفًا أو ضعفًا في تطبيق (البروتوكول)، ونهيب بهذا الخصوص بجميع الأفراد والكيانات بالتقيّد التام بالتعليمات المعتمدة في تطبيق اشتراطات السلامة الصحية.

وأضاف المتحدث الأمني : نحثّ الجميع على المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة إلى الإبلاغ على الرقم 999 لجميع مناطق المملكة، و 911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

توزيع مخالفة الإجراءات الاحترازية

وأشار إلى أنه تم رصد 84807 مخالفات للإجراءات الاحترازية خلال شهر في كافة المناطق كانت الرياض في مقدمتها حيث سجلت 24479 مخالفة فيما كانت مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعدد 14731 مخالفة فيما كانت القصيم في المرتبة الثالثة بواقع 9673 مخالفة.

