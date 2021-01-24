فيديو.. متحدث الصحة : الإصابة بفيروس كورونا بعد اللقاح وارد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن الإصابة بفيروس كورونا بعد الحصول على اللقاح أمر وارد، والسبب أن حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعة.

وأضاف متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم : يحتاج الشخص لأسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية للوصول للمناعة العالية، مشيرًا إلى أن البعض يتوهم أنه بمجرد حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح أصبح آمنًا من العدوى وهذه سلوكيات خاطئة تمامًا.

الجرعة الثانية من اللقاح

وأوضح متحدث الصحة أن مواعيد الجرعة الثانية من اللقاح ثابتة لمن حصل على الجرعة الأولى إلا في حال وجود تنبيه بتغيير الموعد.

وتابع العبدالعالي أنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم، كذلك بعد الجرعة الثانية سيحتاج من أسبوع إلى أسبوعين للوصول للمناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم ضد هذا الفيروس.

حالات كوفيد -19 الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (211) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (357939) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2080) حالة من بينها (331) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (366371) حالة، توفي منهم (6352) حالة.

