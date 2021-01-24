فيديو.. متحدث الصحة : زيادة حالات كورونا الجديدة تحت السيطرة واليقظة مطلوبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه تم رصد زيادة في عدد حالات كورونا الجديدة في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين ما يدعو إلى اليقظة والانتباه.

وقال متحدث الصحة خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم الأحد: “نلاحظ أننا نرصد في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين تزايدًا في تسجيل الحالات ولا تزال في حدود السيطرة والتحكم بـ حمد الله، ولكن هذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة والحذر بالتزامنا وتقيدنا بالإجراءات الاحترازية”.

منحنى الإصابات الجديدة

وتابع متحدث الصحة أن منحنى الإصابات المؤكدة لا يزال في مستويات متدنية ولكن نرصد ارتفاعًا في آخر أسبوع بلغ 29 ٪ عن الأسبوع الذي قبله، ولا نريد لهذا المنحنى أن يستمر بالتصاعد وذلك بتقيدنا بالاحترازات.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (211) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (357939) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2080) حالة من بينها (331) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (366371) حالة، توفي منهم (6352) حالة.

