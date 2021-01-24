شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: إجازة نصف العام شهدت ارتفاع إصابات «كورونا».. ومستمرون بمتابعة المخالفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن ما تحقق من نتائج إيجابية في مكافحة جائحة كورونا المستجد في المملكة، تم بفضل الله ثم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم للجهود الصحية والوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة، والتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على هذه النتائج المميزة، والاستمرار في جهود مكافحة الجائحة التي لا تزال تهدد الصحة العامة في أنحاء العالم.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمستجدات كورونا الذي عقد اليوم (الأحد)، إلى أن الجهات الصحية بالمملكة أعلنت خلال الأيام الماضية ارتفاعا في حالات الإصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بسبب تراخي البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفة لائحة الحد من التجمعات أثناء إجازة نصف العام، مؤكداً أن من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعا مخالفا أو ضعفا في تطبيق البروتوكول الخاص به والالتزام بالوقاية بارتداء الكمامة.

وأهاب بجميع الأفراد والكيانات التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالالتزام بارتداء الكمامات ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وأكد أن رجال الأمن سيتابعون الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية وضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامة وضبط التجمعات المخالفة وفق ما يقع ضمن اختصاصهم بتنفيذ التعليمات بحق المخالفين، وذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة وكذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن إحصاء مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس كورنا المستجد بلغت خلال المدة من 1442/5/1 وحتى 1442/5/29 بلغ 84.807 مخالفات، وكانت منطقة الرياض الأولى بعدد المخالفات بـ24.479 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ14.731 مخالفة، وتليها منطقة القصيم بـ9673 مخالفة، فيما كانت منطقة جازان الأقل بعدد المخالفات حيث بلغت 653 مخالفة، تليها منطقة نجران بـ880 مخالفة.

وأضاف: خلال الأسبوع الماضي تم ضبط (18.033) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وهذه المخالفات تشمل مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفي لائحة الحد من التجمعات، ومخالفة التجمعات العائلية وغير العائلية، والتجمعات العمالية، والتجمعات للأغراض الاجتماعية ومخالفة عدم لبس الكمامة، وعدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، ومخالفة تجمع المتسوقين بما يزيد عن العدد المسموح به.

وحث الجميع على المبادرة في حال مشاهدة أي مخالفة البلاغ على الرقم 999 في مناطق المملكة و911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، مهيباً بالمواطنين والمقيمين الاستمرار في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة لمنع تفشي الفايروس وتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها.

ونبه الجميع بمسؤولياتهم الفردية والأسرية والوظيفية في المحافظة على النتائج التي تم تحقيقها وذلك بتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.