«الصحة»: مواعيد الجرعة الثانية من لقاح «كورونا» ثابتة

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ثبات مواعيد الجرعة الثانية من «لقاح كورونا»، لافتة إلى أنه تم إعطاء 391.643 جرعة من اللقاح حتى الآن.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم لاستعراض تطورات كورونا عالميًا ومحليًا، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، إن «مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا ثابتة؛ إلا في حال وجود تنبيه بتغيير الموعد».

وأكد المتحدث، أن الشخص يصل للمناعة العالية بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، لافتًا إلى أنه «تم إعطاء 391.643 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن».

وتناول المؤتمر الصحفي، الأوضاع العالمية، وخريطة الإصابات الأسبوعية والمنحنى الوبائي، إلى جانب الإحصاءات ومستجدات اللقاح.

وشارك المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في المؤتمر، مستعرضًا التحديات الأمنية.

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