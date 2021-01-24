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متحدث «الصحة» يكشف شرط الوصول لنهاية جائحة كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، إن الوصول إلى نهاية جائحة يستلزم حصول نسبة عالية من أفراد المجتمع على اللقاحات.

 وأوضح متحدث الصحة في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الوصول إلى المناعة هو المتمم في مسيرة مكافحة ومقاومة هذا الوباء.

وأشار إلى أن الإصابة بفيروس كورونا بعد اللقاح واردة، عازيًا السبب إلى أن حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعة.

وأكد ، أنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم، مشيرًا إلى أنه سيحتاج كذلك بعد الجرعة الثانية من أسبوع إلى أسبوعين للوصول للمناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم ضد هذا الفيروس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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