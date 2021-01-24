3 مدن تتصدر خريطة التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت مدينة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 45 حالة تعاف؛ تلتها جدة بـ18حالة، ثم حائل 9 حالات، فمدن (مكة المكرمة والدمام وينبع والظهران) بواقع 9حالات لكل منها. حسبما ذكرت وزار الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت (عرعر والطائف ونجران والهفوف) في المرتبة التالية بـ6 حالات، ثم (المدينة المنورة وبقيق) بـ5 حالات، تلتها (الجبيل، ووحوطة بني تميم والخرج ووادي الدواسر) بـ4 حالات تعافي جديدة.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من (حوطة سدير والخبر والدوادمي وحريملاء والمبرز)، بواقع 3حالات، وكل من (خميس مشيط وجازان وعفيف والمجمعة وأبوعريش والقطيف وأحد المسارحة والليث ) حالتي تعافي.

وفي المرتبة الأخيرة، جاءت كل من (خليص ورفائع الجمش وثول وبارق وسكاكا وبيشة وطريف والكامل ويدمة والحناكية وصامطة وصبيا والقنفذة وبلجرشي والعقيق ورفحا وحفر الباطن والدرعية ووادي الفرع وثيلان ورأس تنورة والجفر) بواقع حالة تعافٍ واحدة في كل منها.

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