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18 ألف مخالفة لإجراءات «كورونا» الاحترازية خلال أسبوع بالمملكة

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الرياض - محمد عبدالله - الرياض تتصدر..

بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كوفيد-19 بلغت «18033» مخالفة، وذلك خلال الفترة من 4/6/1442هـ حتى 10/ 6/1442هـ.

وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع «5343» مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ«3028»، ثم المنطقة الشرقية بـ«2236»، ومنطقة القصيم بـ«1798»، ومنطقة المدينة المنورة بـ«1495»، ومنطقة الباحة بـ«1422»، ومنطقة الجوف بـ«1117»، ومنطقة تبوك بـ«521»،ومنطقة حائل بـ«391» ومنطقة عسير بـ«318»، ومنطقة الحدود الشمالية بـ«204»، ثم منطقة نجران بـ«82» ومنطقة جازان «78».

وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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