3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 82 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ34حالة، ثم الشرقية 29حالة، فمنطقة الشمالية 11حالة، والباحة 6 إصابات جديدة. حسبما ذكرت وزار الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة التالية بـ6 حالات، ثم نجران 5 حالات، والقصيم 4 حالات.

وجاءت في المرتبة الأخيرة، منطقتا المدينة المنورة وحائل بتسجيل كل منهما 3 إصابات جديدة، تلتهما تبوك بواقع إصابتين. وأخيرًا جاءت جازان بـإصابة واحدة.

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