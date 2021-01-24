الصحة: الإصابة بكورونا بعد تلقّي اللقاح «واردة»

قال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، إن الإصابة بفيروس كورونا بعد اللقاح واردة، عازيًا السبب إلى أن حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعتين.

وأوضح متحدث الصحة في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم، مشيرًا إلى أنه سيحتاج كذلك بعد الجرعة الثانية من أسبوع إلى أسبوعين للوصول للمناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم ضد هذا الفيروس.