أمير عسير يكرم مواطنا أنقذ طفلا من الغرق

ويهدف التدريب إلى التطبيق الميداني على أعمال الإنقاذ والتعريف بالطرق العلمية والفنية الصحيحة المتبعة في تلك الحالات، وزيادة التمرس ورفع مستوى الجاهزية لرجال الدفاع المدني للتعامل مع حالات الغرق، والعمل على استقطاب المتطوعين المتميزين وتدريبهم في هذا المجال، والوقوف على استعدادات الجهات الحكومية المساندة.
من جانب آخر، كرم أمير منطقة عسير المواطن عامر الشهري؛ نظير قيامه بإنقاذ طفل جرفته السيول في محافظة المجاردة، مشيدا بشجاعة المواطن وموقفه النبيل وبسالته في التعامل مع الموقف.
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