السعودية اليوم / التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل ممثليّ جمهورية المالديف



الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم في مقر التحالف بالرياض ممثلي جمهورية المالديف المنضمّين مؤخراً إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها خمساً وعشرين دولة إسلامية، يرافقهم سفير جمهورية المالديف لدى المملكة محمد خليل، والمدير العام للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب بوزارة الدفاع بجمهورية المالديف العميد زكريا منصور.

ورحب المغيدي بالممثلين راجياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم، منوهاً بالدور الكبير المنوط بهم بما يخدم التحالف ومبادراته في محاربة الإرهاب.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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17:31ت م

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