السعودية اليوم / أمانة جدة تزيل عدداً من المباني الآيلة للسقوط



جدة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

أزالت أمانة محافظة جدة اليوم عددا من المباني الآيلة للسقوط، إضافة لمحالّ وورش مخالفة لنظام البناء واستعمالات الأراضي، بواقع 60 عقارًا ضمن أملاك وقف العين العزيزية بحي مدائن الفهد في نطاق بلدية خزام.

وأوضحت الأمانة أن الإزالة تأتي بعد رصد الكثير من المخالفات داخل الحي، إلى جانب استخدام مساكن تفتقر لأدنى مقومات السلامة ومهددة بالانهيار، فيما جرى التنسيق مع عدد من الجهات المعنية التي شملت وقف العين العزيزية والشرطة وشركتي الكهرباء والمياه.

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