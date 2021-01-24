السعودية اليوم / الكويت تسجل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 384 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6080 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 507 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 154253 حالة.

// انتهى //

16:38ت م

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الكويت 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 161285 حالة فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 952 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6080 حالة.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 507 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 154253 حالة.// انتهى //16:38ت م0097

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