

القاهرة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد بدء توزيع وحقن لقاح

وأوضحت الدكتورة هالة في مؤتمر صحفي اليوم أن الدراسة أثبتت فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%، منوهةً بأنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزًا ستتولى توزيع اللقاح.

// انتهى //

16:37ت م

0096



القاهرة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واسأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد بدء توزيع وحقن لقاح كورونا الصيني للفئات الأولى بالتطعيم، وفي مقدمتهم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات، مؤكدة أن التطعيمات آمنة وخضعت لجميع التحاليل التي أثبتت فاعليتها.وأوضحت الدكتورة هالة في مؤتمر صحفي اليوم أن الدراسة أثبتت فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%، منوهةً بأنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزًا ستتولى توزيع اللقاح.// انتهى //16:37ت م0096

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزيرة الصحة المصرية تعلن بدء توزيع لقاح كورونا الصيني على الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.