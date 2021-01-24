السعودية اليوم / أمانة جدة تُفعّل خدمة المواعيد المرئية في 6 إدارات جديدة



جدة 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

فعّلت أمانة محافظة جدة ، خدمة المواعيد المرئية للمستفيدين في ست إدارات جديدة ، ضمن المرحلة الثانية لتشمل الإدارة العامة للشؤون القانونية ، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية ، وإدارة رخص البناء والمشاريع الريادية وإدارة الكروكيات التنظيمية ، وإدارة نزع الملكيات ، وإدارة الدراسات العمرانية.

وتأتي هذه الخطوة بهدف الارتقاء بخدمة العملاء ، وتفعيل قنوات التواصل المختلفة ، وتسهيل الوصول إلى مسؤولي الأمانة ، والحصول على الخدمات البلدية دون الحاجة لمراجعة الأمانة.

وتغطي خاصية المواعيد المرئية حاليا , 8 إدارات ويجري تنفيذها تدريجيا لتشمل جميع الإدارات التي تستقبل العملاء حضوريا ، وتتيح للعميل الاتصال المرئي بمسؤولي الأمانة دون الحاجة للحضور الشخصي ، وذلك عبر خاصية النفاذ الوطني والتي من خلالها سيتمكن المستفيد من الدخول إلى المواعيد واختيار الخدمة المطلوبة وتحديد خيار الاتصال المرئي في حال تفعيله لدى الإدارة المعنية ثم اختيار الموعد المتاح.

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16:19ت م

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