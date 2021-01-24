السعودية اليوم / إطلاق البرنامج التدريبي لمبادرة ‏التعامل مع الاختبارات التحصيلية بتعليم حائل ‏



حائل 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

اطلقت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم -عن بعد- البرنامج التدريبي لمبادرة " تدريب المعلمين والمعلمات على مهارات ‏التعامل مع أسئلة الاختبارات التحصيلية ‏" بالشراكة مع الجمعية

وتهدف المبادرة إلى رفع المستوى التحصيلي لدى لطلاب والطالبات ‏وحصولهم على أعلى الدرجات في اختبارات التحصيلية، والتي تمثل فجوة في الأداء بين مستوياتهم في الثانوية العامة وأهمية تمكين المعلم من هذه المهارات ونقلها إلى طلابه وتعزيز مفهوم التعلم السريع والسليم في نفس الوقت وفق خطة زمنية متمنين لجميع طلابنا وطالباتنا مزيد من التقدم.

// انتهى //

16:18ت م

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حائل 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واساطلقت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم -عن بعد- البرنامج التدريبي لمبادرة " تدريب المعلمين والمعلمات على مهارات ‏التعامل مع أسئلة الاختبارات التحصيلية ‏" بالشراكة مع الجمعية السعودية العلمية للمعلم بحائل (جسم) ويستمر عشرة أيام ‏.وتهدف المبادرة إلى رفع المستوى التحصيلي لدى لطلاب والطالبات ‏وحصولهم على أعلى الدرجات في اختبارات التحصيلية، والتي تمثل فجوة في الأداء بين مستوياتهم في الثانوية العامة وأهمية تمكين المعلم من هذه المهارات ونقلها إلى طلابه وتعزيز مفهوم التعلم السريع والسليم في نفس الوقت وفق خطة زمنية متمنين لجميع طلابنا وطالباتنا مزيد من التقدم.// انتهى //16:18ت م0093

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