رياضي / سمو رئيس اتحاد الرياضة للجميع يتسلم تقرير رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمملكة



الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم من رئيس مجلس إدارة رابطة فرق أحياء كرة القدم في المملكة عادل الفقي التقرير السنوي للرابطة لموسم 2020، وذلك خلال استقباله له في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

واطّلع سموه على التقرير الذي احتوى على أنشطة الرابطة خلال الموسم 2020/2019 والبرامج والخطط التي رُسمت للتعامل مع جائحة

// انتهى //

16:10ت م

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الرياض 11 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 24 يناير 2021 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم من رئيس مجلس إدارة رابطة فرق أحياء كرة القدم في المملكة عادل الفقي التقرير السنوي للرابطة لموسم 2020، وذلك خلال استقباله له في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.واطّلع سموه على التقرير الذي احتوى على أنشطة الرابطة خلال الموسم 2020/2019 والبرامج والخطط التي رُسمت للتعامل مع جائحة كورونا , وبرامج تطوير المدربين والحكام بمشاركة محاضرين آسيويين، إضافة إلى إحصائية روابط فرق الأحياء من حيث عدد اللاعبين والفرق والمباريات.// انتهى //16:10ت م0091

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