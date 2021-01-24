شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة "لغة الإشارة" للمستفيدين بمركز لقاحات كورونا في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم مديرية الشئون الصحية بمحافظة جده خدمه جديده بمركز اللقاحات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والمتمثلة في خدمة الترجمة الإشارية لتقديم التطعيم لذوي الإعاقة السمعية - الصم وضعاف السمع - بحيث تسهل لهم الاستفادة من الخدمة المقدمة في مركز اللقاحات عبر توفير مختصين على مدار الساعة بترجمة لغة الإشارة لهم مع المختصين ويأتي إطلاق الصحة لهذه الخدمة تجسيداً لاهتمامها بخدمه كافة شرائح المجتمع وتهيئه كل السبل المتاحة التي تحقق لهم الوصول للخدمة بكل يسر وسهوله .