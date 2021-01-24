شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نرصد تزايدا في الحالات وندعوا إلى التقيد بالاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - سجلنا ارتفاعًا في آخر أسبوع بلغ 29% عن الأسبوع الذي قبله

- الإصابة بعد اللقاح واردة لأن حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد الجرعة

- تسجيل 186 ‏إصابة جديدة و211 حالة تعافي

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي : نلاحظ ونرصد في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين تزايدًا في تسجيل الحالات ولا تزال في حدود السيطرة والتحكم بـ حمدالله، ولكن هذا الأمر يدعونا إلى رفع اليقظة والحذر بالتزامنا وتقيدنا بالإجراءات الاحترازية.

‏وأضاف بأن منحنى الإصابات المؤكدة لا يزال في مستويات متدنية ولكن نرصد ارتفاعًا في آخر أسبوع بلغ 29 ٪ عن الأسبوع الذي قبله، ولا نريد لهذا المنحنى أن يستمر بالتصاعد وذلك بتقيدنا بالاحترازات.

وأشار إلى أن الإصابة بـفيروس كورونا‬⁩ بعد اللقاح واردة، والسبب لأن حصول المناعة لا يأتي مباشرة بعد أخذ الجرعة.

‏وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي بأنه بعد الجرعة الأولى يحتاج الجسم من أسبوع إلى أسبوعين حتى يصل إلى بداية بناء المناعة داخل الجسم، كذلك بعد الجرعة الثانية سيحتاج من أسبوع إلى أسبوعين للوصول للمناعة العالية التي تجعله في مستوى مقاوم ضد هذا الفيروس.

‏وذكر بأن الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 بلغ عددهم حتى الآن 391643 جرعة معطاة، ولايزال إعطاء اللقاح مستمرا حتى الآن، مضيفا بأن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي.

وأضاف د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 186 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (366371) حالة، من بينها (2080) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (331) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (357939) حالة بإضافة (211) حالة تعافي جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6352) حالة، بإضافة (2) حالتي وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6591669 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1853023 مراجع، كما قدّمت إستشاراتها الصحية والطبية لـعدد 26455915 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (12010171) فحص مخبري دقيق، بإضافة 35527 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب نحمد الله على ما يتحقق من نتائج ايجابية في مكافحة جائحة كورونا بالمملكة وذلك بفضل الله، ثم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم للجهود الصحية والوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة، والتزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للمحافظة على هذه النتائج المميزة ، والاستمرار في جهود مكافحة الجائحة التي لا تزال تهدد الصحة العامة في كافة انحاء العالم .

وأبان بأنه خلال الأيام الماضية أعلنت الجهات الصحية بالمملكة ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بسبب تراخي البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفة لائحة الحد من التجمعات اثناء إجازة نصف العام .مشيراً إلى انه من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعا مخالفا أو ضعفا في تطبيق البروتوكول الخاص به والالتزام بالوقاية بلبس الكمامة .

وأهاب في هذا الخصوص بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ١٩ بالالتزام بلبس الكمامات ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

وأكد على ان رجال الامن سيتابعون الالتزام بتطبيق الأجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية وضبط مخالفات عدم لبس الكمامة وضبط التجمعات المخالفة وفق مايقع ضمن اختصاصها بتنفيذ التعليمات بحق المخالفين، وذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة كذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الاجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية بأنه بلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورنا المستجد كوفيد 19 -للفترة من 1/ 5 / 1442هـ وحتى ٢٩/ 5 / 1442هـ. ٨٤٨٠٧ مخالفات ، حيث كانت منطقة الرياض الأولى بعدد المخالفات وبلغت 24479 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 14731 مخالفة ، وتليها منطقة القصيم بعدد 9673 مخالفة ، فيما كانت منطقة جازان الأقل بعدد المخالفات حيث بلغت 653 مخالفة، تليها منطقة نجران بعدد 880 مخالفة

وأضاف خلال الأسبوع الماضي تم ضبط عدد ( 18033) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

وهذه المخالفات: تشمل كافة مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفي لائحة الحد من التجمعات، مخالفة التجمعات العائلية وغير العائلية، التجمعات العمالية، التجمعات للأغراض الاجتماعية ومخالفة عدم لبس الكمامة، عدم الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، مخالفة تجمع المتسوقين بما يزيد عن العدد المسموح به

وحث الجميع المبادرة في حال مشاهدة اي مخالفة البلاغ على الرقم ٩٩٩ في كافة مناطق المملكة و٩١١ في منطقتي مكة المكرمة والرياض

كما أهاب بالمواطنين والمقيمين للاستمرار في التزامهم بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس وتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها

كما ذكر الجميع بمسؤولياتهم الفردية والأسرية والوظيفية في المحافظة على النتائج التي تم تحقيقها وذلك بتطبيق التعليمات والاجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية .