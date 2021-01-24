ماذا فعل تغيير سعر الدولار في العراق؟.. أرقام صادمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع معدل التضخم في العراق ليسجل 3.3% خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بفعل تغيير سعر صرف الدولار.

وقالت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، إن "الجهاز المركزي للإحصاء"، أطلق تقريره النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر/كانون الأول لسنة 2020، وهو أول تقرير يصدره الجهاز بعد تغيير سعر الصرف".



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أضافت أن "التقرير أظهر ارتفاعا في مؤشرات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة (3.3%)، مقارنة مع شهر يناير/تشرين الثاني الذي سبقه، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر كانون الأول 2019 بنسبة (3.2%) متأثرا بتغيير سعر صرف الدولار".



ولفت المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إلى أن "أسعار قسم التبغ سجلت ارتفاعا بنسبة (10.1%) بسبب ارتفاع أسعار السجائر المستوردة، كما سجل قسم الصحة ارتفاعا في أسعاره وصلت إلى (8.8%)، وارتفعت أسعار قسم الترفيه بنسبة (7.5%) بسبب ارتفاع أسعار معدات الاستقبال والصور مثل أجهزة التلفزيون والكاميرات والحواسيب ، كما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة (7.2%)، بسبب ارتفاع أسعار السيارات، لاسيما سيارات الخصوصي ، وكذلك ارتفاع أسعار الدراجات الهوائية وأسعار قطع الغيار كالإطارات والبطاريات".

أسعار السلع في العراق

وأشار إلى أن "أسعار قسم السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة (4.9%)، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب في عموم العراق، وسجلت أسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة، هي الأخرى ارتفاعا بنسبة (3.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية ومجموعة الأثاث.

أما أسعار قسم السكن فقد سجلت ارتفاعا بنسبة (3.2%)، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة إمدادات الماء والكهرباء وكان الارتفاع متركزا في فقرة أجور اشتراك المولدة، فيما كانت نسبة الارتفاع في أسعار قسم الاتصال (3%) بسبب ارتفاع أسعار الهواتف النقالة، وسجل قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا طفيفا بلغ (0.5%)، بسبب ارتفاع أسعار مجاميع الخبز والحبوب واللحوم والأسماك واللبن والجبن والبيض، والزيوت والسكر، والمشروبات غير الكحولية".

وأكد الهنداوي "أن ارتفاع معدل التضخم الأساس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة (4%)، مقارنة مع شهر يناير/تشرين الثاني الذي سبقه، فيما سجل معدل التضخم الأساس السنوي ارتفاعا بنسبة (4.2%) مقارنة مع نفس الشهر من عام 2019".

وكان البنك المركزي العراقي كشف في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن اعتماد سياسة جديدة في منافذ بيع العملات الأجنبية تضمنت رفع أسعار قيمة صرف الدولار أمام الدينار، وحددها ضمن بند في فقرات موازنة 2021.

وتأتي إجراءات الصرف التي حددها البنك بواقع 145 دينارا أمام الدولار الواحد، في مسعى للسيطرة على حصر العملة الأجنبية داخل العراق وتقليل الاعتماد على المستورد.