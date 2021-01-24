تعليم عسير يخصص جزءًا من الحصص لـ التوعية البيئية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كثفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير جهودها للإسهام في التوعية البيئية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في محميات ومتنزهات المنطقة والتي يرعاها أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

المحافظة على الحياة الفطرية

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن الإدارة أعدت خطة لتنفيذ الحملة على مستوى الإدارات والمكاتب والمدارس، استشعارًا منها بأهمية المحافظة على الحياة الفطرية وإعادة تأهيلها، وتحقيقًا للتوازن البيئي الطبيعي، من خلال تخصيص جزء من زمن حصص منصة مدرستي لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية البيئة، والحفاظ على الحياة الفطرية، وضرورة التقيد بتعليمات الجهات الرسمية المعنية.

التوعية البيئية عبر المعارض الافتراضية

وأضاف: يأتي ذلك إلى جانب إقامة المعارض الافتراضية لترسيخ تلك الثقافة لدى المجتمع التعليمي وتعزيز دوره في هذا الجانب، إضافة إلى تنفيذ المسابقات المختلفة التي تشجع الطلاب على العناية بالبيئة والإسهام في المحافظة على الحياة الفطرية، فضلًا عن تنفيذ حملة إعلامية بيئية للتعريف بالمناسبة ونشر الوعي البيئي، وصولًا إلى ترسيخ جهود المحافظة على الحياة الفطرية على المستوى الوطني.